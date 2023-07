Režisér Vincent Perez uvedl film Ve jménu cti a řekl: Souboj byl způsob, jak obnovit svou pověst

Jednak je to svět, který kinematografie dosud moc neřešila. Ale hlavně došlo ve Francii osmdesátých let devatenáctého století k zajímavé věci: v roce 1881 byla zrušena cenzura tisku a během následující let došlo k obrovskému nárůstu soubojů. Navzdory tomu, že byly zakázané. Byla to úplná vášeň, každý den se odehrával nějaký souboj, byly plné šermírny, každý se o to zajímal. Bojovali mezi sebou jak zkušení šermíři, tak začátečníci, což bylo velmi zajímavé i pro natáčení.