RECENZE: Druhá šance. McGregor s dcerou využili Druhou šanci

Hrají v něm otce a dceru (ve filmu jejich postavy záměrně nemají jména), kteří se zatraceně dlouho neviděli, protože táta od ženy odešel za jinou, s níž už má další dítě. Problém nastal, když dívčina matka povolala exmanžela k dceři do nemocnice, protože po předávkování drogami zkolabovala a bezmála zemřela.

Otec ji nakládá do auta a odváží starou dodávkou ze San Diega do Nového Mexika s tím, že ji tam seznámí s umělcem, jehož tvorba by se mohla mladé talentované malířce líbit. A na této cestě, jejíž konec je ve skutečnosti velmi nejistý, mají oba druhou šanci navázat kdysi velmi silný, ale dávno přerušený vztah.