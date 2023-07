Lenka Termerová: Paranormální jevy zažívám každý den

„Já to zažívám každý den. Když na někoho myslím intenzivně, koho mám ráda, tak mi ten člověk zavolá nebo ho potkám. To jsou takové věci, které jsou,“ vysvětlila Termerová a dodala, že také věří v existenci jiných civilizací.

„Pro mě to je krásný půlrok, který trávím, a přála bych si, aby takové práce bylo víc. Někdy se říká, že sestoupil anděl, že všichni tu práci bereme ne, že chodíme do zaměstnání, ale že opravdu všichni se snaží, a to včetně technikářů, osvětlovačů, cítíte to, že je to něco, čemu všichni fandí, a to není úplně obvyklé,“ rozplývala se nad vzpomínkami na natáčení herečka.