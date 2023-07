Jaroslav Dušek: Nejtěžší bylo odolat nátlaku, abych co nejlépe zahrál bezdomovce

Film Dvě slova jako klíč proplétá osudy různých lidí na několika kontinentech, kteří se potýkají s komplikovanými mezilidskými vztahy. Štáb tak natáčel po celém světě, kromě Česka také ve Francii, Dánsku, Indii, New Yorku, Japonsku, Himalájích nebo v Indonésii na ostrově Siberut.

Ve filmu si opět zahrál David Švehlík či Ivan Franěk, tvůrci ale obsadili i řadu zahraničních tváří včetně francouzského herce Pierra Richarda. „Tento film je tak obsáhlý, mnohovrstevnatý a má v sobě tolik příběhů a tolik souvislostí, že záleží na zralosti diváka, co zrovna pro něj bude to, co s ním bude rezonovat. Myslím si, že si každý může najít svoji rovinu, ve které to rezonuje,“ popsal snímek herec Jaroslav Dušek.

Natáčení filmu probíhalo také na indonéském ostrově SiberutVideo: Holiday Films

Dušek, který účinkoval už v Úsměvech smutných mužů, si v novém filmu zahrál menší roli bezdomovce. Během natáčení pro něj bylo nejtěžší odolat nátlaku Josefa Formánka, aby do své role dal co nejvíc.

„Moment je jeho skutečný mystický zážitek. Úpěnlivě chtěl, aby to tam bylo, pořád mi radil. Já už jsem pak říkal: ‚Pepo, už mě fakt nech.‘. Chtěl mi pomoct, ale nechápal, že už to potom člověku nepomáhá. To bylo asi nejkomplikovanější, aby to krásně proběhlo, aby byl spokojen a neměl pocit, že jsem zkazil film,“ dodal Dušek.

Do role si jej přitom vybral sám autor předlohy. „Já jsem jenom chtěl, aby to bylo co nejvíc identické s mým pocitem z noci, která mě hluboce změnila,“ vysvětlil Josef Formánek svůj přístup během natáčení.

Foto: Milan Malíček, Právo +7

Novinkám následně více přiblížil Duškovu roli: „Jaroslav hraje bezdomovce, který se potácí a je přiopilý a chce po Davidu Švehlíkovi, aby mu podal alkohol. A najednou se ten člověk úplně změní, přestane se motat, přestane mluvit opile a něco řekne, jako když do něj vstoupí něco jiného.“

Podle Formánka má film stejně jako kniha zejména sdělovat, že mezilidské vztahy jsou to nejdůležitější, co tady v životě k řešení máme. Do kin snímek, který tvůrci v pondělí představili na 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, zamíří do 27. července.