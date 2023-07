Topmodelku Hanu Soukupovou nahradila Pavlína Němcová. Na festivalu představila nové ikonické „vodní“ šaty

Návrhář Lukáš Macháček popsal Novinkám, jak se snažil navodit podobu původních šatů, které byly v reklamě z roku 2008 doslova zhmotněny z vody.

„Zhmotnit vodu není úplně jednoduché. Původně jsem měl nápad, že by se vytvořily z recyklovaného plastu a do šatů by se Mattoni nalilo. Potom jsem ale musel do Krkonoš se svou rodinou, trochu se odreagovat, a tam bylo spoustu nádherných míst včetně pramenů,“ popsal.

„Napadlo mě, že šaty uděláme způsobem, aby evokovaly postupnost pramenu vody na horách, který se rozšiřuje do řek a do oceánů. Proto v šatech postupují nejmenší krystalky do větších a větších volánů,“ doplnil s tím, že následně kombinoval různé barvy a jejich odstíny a také materiály tak, aby výsledné šaty nepůsobily pouze jako róba či jako pohádkový kostým.

Foto: Novinky „Vodní“ šaty na sebe oblékla modelka Pavlína Němcová.

Výrobní cenu šatů, do které započítal materiály i práci krejčových, odhadl návrhář na 80 až 90 tisíc korun. Šaty se představily už v sobotu během karlovarského filmového festivalu. Při příležitosti slavnostního přípitku si je oblékla modelka Pavlína Němcová.

„Byla jsem velice překvapená a samozřejmě poctěná, že mohu být součástí takovéto úžasné události,“ popsala své pocity modelka, která je návrhářovou blízkou přítelkyní a jeho osobní múzou.

„Lukáš je opravdu správný designér se vším všudy, protože ví, že samozřejmě na dvacetiletou dívku si může dovolit udělat něco mnohem odvážnějšího než na padesátiletou ženu,“ dodala modelka s tím, že se neobávala nevhodnosti modelu, proto nabídku přijala, aniž by viděla návrh šatů dopředu.

Oproti vodním šatům, které v původní reklamě „oblékla“ její kolegyně Hana Soukupová, jsou tyto šaty opravdu mnohem méně odvážné.

Šaty vydraží pro nemocné cystickou fibrózou

Mattoni šaty věnovala Klubu nemocných cystickou fibrózou, který je letos hlavní neziskový partner Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Až do konce července probíhá dražba šatů na jejich webu, výtěžek následně poputuje na projekty na podporu nemocných, jako je nákup léků, podpora výzkumu či poskytování psychologické péče.

„Cystická fibróza je vzácné vrozené onemocnění, každý rok se nám narodí 15 až 20 dětí s touto nemocí. Bohužel je to nevyléčitelné onemocnění, které velmi zkracuje život. Naše organizace přispívá pacientům a rodinám, protože péče o ně je velmi těžká. Nemoc se projevuje jak na pacientovi, tak na celé rodině,“ přiblížila ředitelka klubu Simona Zábranská.

Ivan Trojan rozdává ve Varech autogramy. Pomáhá tím nemocným s cystickou fibrózou Cvrkot ve Varech

Důraz na recyklaci

Šaty jsou vytvořené z recyklovaného tylu, síťovité textilie, která se už dříve využila pro jiné siluety. Návrhář, který v tvorbě nad udržitelností často přemýšlí, k příležitosti filmového festivalu vytvořil celou kapsulovou kolekci o čtyřech dámských a jednom pánském modelu.

„Ostatní modely jsou udělané z přírodních materiálů. Snažil jsem se najít v designu recyklovatelnost, nadčasovost a udržitelnost tak, aby to nebylo něco, co je prvoplánové. Ale aby to bylo nadčasové a něco, co se dá zkombinovat například s více doplňky či šperky. Šaty se dají vynést několikrát. Ne za týden nebo za měsíc, ale za rok. Když si je klientka koupí, tak si je vezme na ples a pak za rok zase znovu,“ doplnil.

Premiéry jeho kolekce se účastnil také současný majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale. „Jsme tady 150 let, jsme přirozenou součástí filmového festivalu, což je skvělá událost. Doufám, že naše rodina dokáže dát Mattoni dalších 150 let a že nadále budeme tvořit a podporovat takovéhle dobré věci,“ uvedl.