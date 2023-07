KVIFF: Diváci se ptají hlavně na kinosály. Do Ztrát a nálezů vracejí plné peněženky i zlato

Stánek slouží rovněž jako místo pro Ztráty a nálezy, kde se letos sešly například dvě nadité peněženky, platební karty, klíče od auta, ale i deštník nebo desítky let starý zlatý náhrdelník. Právo a Novinky.cz jsou hlavními mediálními partnery MFF.

„Jsme tady již od čtvrtka, ale to tu bylo ještě málo lidí. Jakmile festival začal, tak denně k našemu pultu přicházejí stovky návštěvníků festivalu,“ uvedla jedna z recepčních Nikol.

„Nejvíce se lidé ptají na to, kde jsou kinosály, kde si lze koupit lístky a také kde jsou záchody. Pak se také ptají na festivalové pasy, programy festivalu a jak fungují aplikace festivalu,“ pokračovala. „Umíme všechny dobře anglicky. Se všemi se v pohodě domluvíme, akorát s ruskojazyčnými návštěvníky musíme pomalu, protože jim to moc nejde, ale nakonec se rozumíme také,“ pokračovala další z recepčních Natálie.

„Akorát jedna vrácená peněženka byla prázdná a bez dokladů, ale všechny ostatní byly nadité penězi. Nepočítaly jsme to, protože respektujeme nějaké soukromí,“ popisovala recepční. „Také tu máme nějaké nalezené akreditace, ale ty kupodivu nikdo nehledá,“ prozradila Markéta.

„Z těch zajímavých věcí tu máme například vějíř,“ podotkla. „Pak je tu také jedna náušnice. A jedna paní tu u nás našla zlatý náhrdelník, který nosí přes čtyřicet let. Byla nadšená, že se našel, že jej poctivý nálezce odnesl do ztrát a nálezů,“ konstatovala Markéta. „Přímo na zahájení festivalu se ztratilo bílé zlato, které se tu také našlo,“ doplnila Natálie. „A také se tu u nás našly klíčky od auta,“ dodala Markéta.

Studentky z informačního stánku festivalu se již dočkaly také první odměny. „Nebylo to tedy za žádnou službu nebo nalezený předmět,“ uvedla Natálie. „Prostě nám jen tak přinesli nějací lidé pralinky s čokoládou, protože oni sami to nemají rádi a nejedí to,“ prozradila recepční s tím, že v informačním festivalovém středisku mají otevřeno od osmi ráno do půlnoci.