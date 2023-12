Matka v trapu, skorokomedie ze života

Sylvie má lásku, rodinu, manželství, dobrou práci. Je pracovitá, zodpovědná, všechno zvládá, a proto na ni ostatní spoléhají. Jenže najednou má pocit, že se jí život hroutí pod rukama a už to prostě nedává. Má chuť od všeho utéct, získat oddechový čas, aby promyslela, jak dát věci zase do pořádku. Film Matka v trapu, který příběh Sylvie vypráví, vstoupí do kin v únoru.

Matka v trapuVideo: Falcon

Článek Film označují tvůrkyně jako skorokomedii ze života. „Naší ambicí bylo, aby si diváci a divačky po zhlédnutí filmu mohli říct: Tohle dobře znám. Něco podobného potkalo mě, moji kamarádku, našeho společného známého. A proč skorokomedie? Protože život není jenom samá legrace, ale s láskou, přátelstvím a humorem je mnohem hezčí,“ uvádí společně autorka scénáře Uljana Donátová, režisérka Hana Hendrychová a producentky Svatka Peschková a Nela Schlaichertová. Film vznikl na motivy stejnojmenné knihy Uljany Donátové. Hlavní role v něm hraje Petra Hřebíčková, Lenka Vlasáková, Jana Švandová a Jaroslav Plesl. V dalších rolích se představí Marek Němec, Bob Klepl, Martin Pechlát či Anastázie Chocholatá. Spisovatelka Uljana Donátová: Jsem takový zloděj příběhů Petra Hřebíčková je Sylvií, která po útěku od všeho a všech potkává Annu - Lenku Vlasákovou. Na první pohled tvrdou ženskou, kterou nic neporazí. Sylviina máma Regina, Jana Švandová, má vždy připravenou nějakou kritickou poznámku, zvláště co se týká Sylviina manžela Tomáše, kterým je Jaroslav Plesl. Film Matka v trapu uvede do kin 22. února společnost Falcon. Foto: Falcon +5 V hlavních rolích Petra Hřebíčková a Lenka Vlasáková. Točí se komedie Matka v trapu