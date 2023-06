Martin Straka vystavuje reportážní fotky z 24h Le Mans

Výstava je připravena k výročí 100 let těchto prestižních závodů a představuje bezmála stovku snímků, které přibližují atmosféru závodů, slavné jezdce i krásu rychlých aut.

„Ještě jako malý kluk jsem v ostravském kině Luna viděl film Le Mans se Stevem McQueenem v hlavní roli. Dá se říct, že v tu chvíli jsem se do těchto závodů zamiloval. Od té doby jsem postupně chodil na závody ve Vítkovicích, Havířově, Šternberku a později v Brně a začal jsem schraňovat materiály. Fotil jsem a psal jsem si i knížky, sám pro sebe. V podstatě jsem už tehdy dělal to, co dělám dnes na profesionální úrovni,“ vzpomíná.