Malíř Michal Nesázal a jeho cesta osamělého poutníka

V roce 1992 mu byla udělena Cena Jindřicha Chalupeckého, kterou převzal z rukou Václava Havla. Svá nejnovější díla vystavuje v mělnické Galerii Ve Věži až do 10. září.

„Chci zachytit, co se může odehrávat pod atomárním světem, onu kvantovou pěnu, svět, jehož rozměry jsou pro nás naprosto nepochopitelné. Zákony, které fungují na atomové úrovni, v té pod nimi už neplatí,“ vyjádřil se umělec.

Výběr z umělcova díla za posledních sedm let přináší výstava Modely světů, která je do 10. září k vidění v mělnické Galerii Ve Věži. I když by si autor k letošním šedesátinám jistě zasloužil rozlehlejší prostor ke své výtvarné retrospektivě, mělnická galerie nabízí zdařilý průřez jeho nejnovější tvorbou.