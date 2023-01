Malíř Ivan Exner: Zajímají mě ti, kteří jdou vlastní cestou

Moc nadšený nejsem, ale světlo v tunelu vidím. Nezajímá mě globální umění, v němž jdou všichni po jedné široce vyšlapané cestě do nikam. Zajímají mě ti, kteří si jdou vlastní cestou. Ta je klikatá a lemována trním, ale je osobitá a jedinečná.

Důležitá je autenticita, která vychází i z vaší nedokonalosti. Je to váš rukopis. Pokud se do stylizace nutíte, váš rukopis se stane falešným a brzy zahyne.

V roce 2010 jsem byl zvolen jednatelem a v inauguračním proslovu jsem řekl, že mou snahou bude udělat výstavu spolku Mánes v Jízdárně Pražského hradu. Všichni se smáli, že to nejde, ale uběhlo pár let a připravili jsme přelomovou výstavu Má vlast.

Má svou krásu, oválný charakter, kdy člověk postupuje od obrazu k obrazu a neví, co se skrývá za ohybem. Pozoruje výstavu a netuší, co ho čeká. Právě to je kouzlo této galerie. Překvapení máte stále před sebou.