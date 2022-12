Malé hudební příběhy z konce roku 2022 Iggy Pop, Spearsová, Dylan i Wham!

Americký rockový zpěvák Iggy Pop vydá v lednu 2023 nové album Every Loser. V rozhovoru pro britský magazín NME prozradil, co už kvůli věku během koncertů dělat nebude.

Foto: Petr Hloušek, Právo Iggy Pop

„Rozhodl jsem se, že už nebudu skákat z pódia. Ve většině případů se mi z toho podařilo vyváznout bez újmy, ale už to dělat nebudu. Na to jsem dnes příliš rachitický,“ vysvětlil zpěvák

Připomeňme, že Iggy Pop, který také stojí v čele kapely The Stooges, je svými energickými koncerty pověstný.

Britney s tátou nemluví

Americká zpěvačka Britney Spearsová se loni v listopadu osvobodila z opatrovnictví, které na ní na základě rozhodnutí soudu vykonával plných třináct let její otec Jamie Spears. Její fanoušci ho nenávidí, a nepomohlo mu ani to, že se v prosinci rozhodl promluvit. Poprvé po deseti letech.

„Bylo to pekelně těžké období. Ale miluji svou dceru celým svým srdcem a duší. Kde by teď byla bez této péče? Nevím, jestli by vůbec byla naživu,“ konstatoval Spears v rozhovoru pro Daily Mail. Dodal, že bez opatrovnictví, kterému říká „skvělý nástroj“, by zpěvačka znovu nezískala příležitost setkat se se svými dětmi Seanem Prestonem a Jaydenem Jamesem, které má s tanečníkem a rapperem Kevinem Federlinem.

Spears přiznal, že v současné době nemá se svou nejstarší dcerou a jejími dětmi žádný kontakt, i když mu prý kluci hodně chybí, zvláště když „je v rodině nepořádek“. Co přesně měl na mysli, neupřesnil, ale je známo, že synové nepřijímají matčin evidentní sklon k exhibicionistickým příspěvkům na sociálních sítích.

V rozhovoru se Spears vyjádřil i k obviněním, že použil majetek své dcery pro sebe. Uvedl, že když soud vydal rozhodnutí o opatrovnictví, byla „na mizině“. „Neměla žádné peníze, a tak v rámci opatrovnictví vznikl plán, díky kterému se mohla finančně odrazit ode dna,“ podotkl.

O jiných obviněních od své dcery vůči své osobě nechtěl podrobně mluvit. Naznačil však, že její verze není pravdivá. „Jediné, co mohu říci, je, že většina lidí nemá ponětí, co je pravda. Ani její právník netuší, jaká je pravda. Média pravdu neslyšela. Slyšela pouze Britneyina tvrzení,“ uzavřel.

Role pro Dylana

Foto: Chris Pizzello, ČTK/AP Bob Dylan na snímku z roku 2012

Jednaosmdesátiletý Bob Dylan, americký písničkář a nositel Nobelovy ceny za literaturu za „vytvoření nového poetického výrazu, který vstoupil do velké tradice americké písně“, deseti cen Grammy a Oscara za píseň Things Have Changed z filmu Wonder Boys, po čase promluvil. A to je vždycky událost, neboť tenhle chlapík i při koncertech postává mimo světla reflektorů, aby divák z neznámých důvodů nespatřil jeho tvář. V prosincovém rozhovoru pro Wall Street Journal přiznal, že je fanouškem hip-hopových tvůrců.

Odpověděl nicméně i na dotaz, co sleduje v televizi. Přiznal, že si váží pouze tří sérií, jmenovitě britské telenovely Coronation Street, což je seriál vysílaný od roku 1960, série Otec Brown a starých sezón amerického sci-fi thrilleru The Twilight Zone.

„Nejsem fanouškem streamovacích balíčků nebo zpravodajských pořadů. Nikdy se nedívám na nic páchnoucího nebo odporného. Nic hnusného, nic z psího zadku,“ poznamenal.

Písničkářovo přiznání upoutalo pozornost producenta série Coronation Street Iaina MacLeoda, který se zachoval věru obchodně. Přispěchal se sdělením, že pokud Dylan projeví touhu, mohl by se připojit k seriálu v nějaké roli. Coronation Street se totiž vysílá dosud.

Jak se na producenta sluší, má už v hlavě předběžnou představu, za jakých okolností by Dylan mohl do série vejít. „Mohli bychom natočit příběh, v němž během noci vstoupí do hospody tajemný umělec, který hledá úkryt před deštěm, a začne zkoušet na pódiu,“ řekl.

Reakce Boba Dylana však zatím není známá.

Chtějí práva na megahit

Jednou z písní, která vévodí prosincovým playlistům v rádiích, je Last Christmas britské popové kapely Wham! Je to vánoční hit, jenž má spoustu věrných fanoušků. George Michael a Andrew Ridgeley ho napsali v roce 1984. Pro mnohé je to už vánoční klasika, někteří ji ale nesnášejí a jsou ochotni zajít ve své touze nikdy ji už neslyšet daleko.

Manželé Hannah a Tomas Manzettiovi, kteří žijí ve Švédsku, rozhodně nepatří mezi fanoušky písně. Říkají, že ji slyšeli tak často, až se jim z ní dělá špatně. „Během studií jsem pracoval v kavárně v anglickém Oxfordu. Majitel restaurace připravil vánoční směsku, kterou hrál po celé svátky. Kavárnu navštěvoval jen občas, takže se nemusel zabývat traumatem personálu, který Last Christmas slyšel každý den sto jedenáctkrát,“ uvedla Hannah v rozhovoru pro New York Post.

O loňských prázdninách se dvojice podělila o nechuť k písničce s přáteli, kteří její názor sdíleli. Na to konto Hannah a Tomas přišli s nápadem skoncovat s tímto hitem jednou provždy. Pár se rozhodl koupit autorská práva k písni, aby zablokoval možnost hrát ji dál v rádiích. Podle odhadů se autorská hodnota práv na skladbu pohybuje mezi 15 až 25 miliony dolarů, což je částka neobvykle vysoká. Dvojice se však nevzdává a rozhodla se odstartovat sbírku.