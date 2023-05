Lucie připomene na třech koncertech svou slavnou desku. Na pódiu chce mít i Ivana Krále

„Zavolal mi tehdejší člen skupiny Garáž Ivo Pospíšil a zeptal se mě, jestli bych se nechtěl setkat s Ivanem Králem. Měl jsem mlhavou představu o tom, kdo to je, protože jsem ho nikdy neměl možnost vidět naživo. Sešli jsme se v pražském klubu Radost FX a bavili se o tom, jaké by to bylo, kdybychom jako Lucie měli pro další desku skutečného producenta, respektive člověka, jenž spolupracoval s kapelami Blondie, Iggyho Popa nebo Patti Smithovou. Tím začala naše spolupráce. Rok a půl jsme pak Ivanovi posílali poštou do Seattlu, kde tenkrát bydlel, kazety s novými písněmi. Vznikla jich spousta, některé jsme využili i později,“ přiblížil začátek plodné spolupráce zpěvák a bubeník David Koller.