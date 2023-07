Lubomír Přibyl: Retrospektiva solitéra, který stál vždy poněkud stranou

Kdyby výtvarník Lubomír Přibyl nemusel po prvním roce studia na Akademii výtvarných umění nuceně do výroby, stal by se zřejmě jen „obyčejným“ malířem. Ovšem díky tomu, že pracoval v propagačním oddělení ČKD a seznámil se tam s vizionářem strukturální grafiky Vladimírem Boudníkem, mohl vstoupit do říše konstruktivismu a osobitých vizuálních experimentů.

Foto: Jan Šída, Právo Rané obrazy Lubomíra Přibyla čerpají z pravěkého umění (Ptačí strom, 1959).