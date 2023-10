Lindemann je čistý, Rammstein se vrátí do Prahy

Na konci srpna sdělila berlínská prokuratura, že zastavila vyšetřování zpěváka skupiny Rammstein Tilla Lindemanna kvůli podezření ze sexuálních deliktů. Podle ní se nepodařilo shromáždit důkazy pro to, že by měl nedobrovolný pohlavní styk se ženami.

Irská fanynka totiž popsala letos v květnu svou zkušenost z koncertu ve Vilniusu. Tvrdila, že odmítla nabídku sexu s Lindemannem a později se ocitla v jeho posteli, aniž by věděla, jak se to stalo. Vyjádřila podezření, že jí byla podána omamná látka. Podobné věci popsaly tisku i další ženy. Berlínská prokuratura nicméně nenašla pro jejich tvrzení dost důkazů.

Pořádající agentura Live Nation oznámila, že vstup mladistvých do 15 let na koncert je možný pouze v doprovodu osob starších 18 let. Děti do šesti let mají vstup zakázaný.