Kytarista Mike Mushok ze skupiny Staind: Čas je nejlepší soudce

Máte pořád potřebu vydávat nová alba?

Náš katalog je obsáhlý a samozřejmě už nemusíme tvořit a vydávat novou hudbu. V tomto ohledu jsme však stará škola. Nová muzika nás osvěžuje.

V roce 2018 jsme se po dlouhé pauze opět sešli a začali plánovat. V roce 2019 jsme odehráli první koncerty a vznikaly první nápady na nové písničky.

Potom přišla pandemie a všechny plány zhatila. Severní Amerika povolila koncerty o něco dříve než zbytek světa, a tak jsme v létě roku 2021 vyrazili na turné s Korn. Loni jsme se vrátili k novým písním a zformovali je do nového alba.

Dvanáctiletá pauza, kterou jste měli mezi svými posledními nahrávkami, je dlouhá. Váš zpěvák Aaron Lewis si v mezičase vybudoval úspěšnou sólovou kariéru. Věřil jste v nové album Staind?

Když bylo jasné, že pracujeme na novém albu, vrátili jsme se k našemu osvědčenému režimu. Podívali jsme se, kam nás nová hudba zavede.

Jimi Hendrix je nejlepší kytarista všech dob

Patříte mezi numetalové kapely. Svědčí vám to v tom žánru?

Osobně jsem v té škatulce, kterou nám přiřkla média, nebyl příliš šťastný. Věřím ale v to, že nejlepší soudce je čas. Kapely, které stojí za to, přežijí a uspějí, ty, které nejsou tak zajímavé, zaniknou.

V roce 2023 je vlastně všechno skvělé. Kapely můžou bez ohledu na své stylové zařazení vyjet na turné a lidi na ně chodí. Na některých festivalech se styly dokonce míchají.

Byli jsme mezi kapelami, které přišly po vlně kapel ze Seattlu, po Nirvaně a Alice In Chains. Ale já jsem byl odjakživa otevřený všem hudebním stylům. Hrát na kytaru mě učil Tony MacAlpine. A nikdy mi nevadilo si pustit za sebou Led Zeppelin, Teslu, Dokken, Van Halen a potom například Stone Temple Pilots. Přiznejme si, že v kontextu hudební historie vždycky existovaly dobré a špatné kapely a dobrá a špatná hudba.

Kytara, se kterou třískl Cobain, se vydražila za 13 milionů

Jakou hudbu dělá váš zpěvák Aaron Lewis jako sólista?

V první řadě je to poctivá muzika. Aaron je prostě jeden z lidí, kteří jsou brutálně upřímní. Nikdy si na nic nehrál. Může se vám to líbit, nebo nemusí, nemůžete to ale ignorovat. Myslím, že je velmi důležité, že samostatně dělá něco, co se liší od tvorby Staind. Nebylo by to taky chytré, kdyby dělal hudbu, která by se hodila i pro Staind.

Jste přátelé?

Řekl bych, že jsme především kolegové a obchodní partneři. Respektujeme se. Aaron je velmi radikální člověk, jeho politické názory a také některé jeho počiny v době covidu mi připadaly velmi… Já to mám prostě jinak. On má na většinu věcí svůj názor a neskrývá ho.

Staind Americká rocková kapela vznikla v roce 1995 ve Springfieldu.

Hrála až do roku 2012, poté se vracela po pauzách. Od roku 2019 je na scéně znovu.

Největší slávy dosáhla na přelomu devadesátých a nultých let.

Její nejúspěšnější deska Break The Cycle vyšla v roce 2001.

Vydala osm studiových alb.

Současnou sestavu tvoří Aaron Lewis (zpěv), Mike Mushok (kytara), Johnny April (baskytara) a Sal Giancarelli (bicí).

Jak jste se vlastně seznámili?

Na vánočním večírku v devadesátých letech. Zoufale jsem se snažil prosadit svou hudbu, ale bez toho správného zpěváka to prostě nešlo. Zpěváci, které jsem zkoušel, nebyli moc dobří. Pak jsem na tom večírku potkal Aarona. Byl jsem tehdy čerstvě po rozchodu s přítelkyní a má nálada byla mizerná. Měl jsem ale pocit, že Aaron má charisma.

Jeho hlas jsem však neznal a ten večer ho ani neslyšel, protože najednou z mejdanu zmizel. Ale o mnoho měsíců později jsem ho náhodou potkal znovu a pozval ho na první společný jam. A po prvních tónech jsem věděl, že mě můj pocit neklamal. Byl úžasný.

Zbytek je takříkajíc historie. Samozřejmě jsme měli jednou nebo dvakrát v kariéře i velké štěstí. Ale to k tomu patří. Teď jsem nadšený, že se Staind vrátili, že naše hudba stále něco znamená a těší lidi. V tomto kontextu je prostě zatraceně důležité nejen živit vzpomínky lidí, ale také jim představovat nové písně.

Jedna z nich, Here And Now, je už teď absolutním vrcholem ve vaší diskografii…

Alba už prý nejsou tak důležitá. Nová hudba už prý není tak důležitá. Ale sdílím vaše nadšení. V Here And Now jsme věřili od začátku. Je to stoprocentní píseň Staind, která obsahuje vše, co dělá naši kapelu tak skvělou.

Bude tu vaše kapela i za pět let?

Nikdy nevíte, co se stane. Ale podle mého názoru by tu zůstat měla, musí pokračovat. Myslím, že oheň je zpátky a že by byla škoda nechat ho vyhasnout. Doufejme, že už nezažijeme další pandemii.

Totiž svět, zejména po pandemii, se stal ještě šílenějším místem než kdykoli předtím. A já považuji za svou povinnost přivádět lidi naší hudbou na jiné myšlenky.

Americký baskytarista MonoNeon: Přál jsem si vytvořit vlastní svět