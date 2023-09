Klavírista Ivo Kahánek: V Beethovenovi se za orchestr neschováte

Tento orchestr se mi nesmírně líbí. Znám ho z nahrávek, považuji ho za jedno ze špičkových těles a velice se na spolupráci s ním těším. Zejména na to, že tak jako v případě ostatních vynikajících světových orchestrů nejenže dostanete kvalitu a přesnost, ale dýchne na vás i něco specifického. Zažil jsem to s Berlínskými filharmoniky, zažívám to s Českou filharmonií, poznal jsem to i ze spolupráce i s Bamberskými symfoniky. Každý z těchto orchestrů má něco jedinečného v energii, ve zvuku, a to je ono kouzlo okamžiku, které člověk na pódiu zažije.