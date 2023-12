Kauza obalu alba Nevermind od Nirvany pokračuje. Nahý chlapec se dál brání

Obal desky Nevermind je jedním z nejslavnějších v hudební historii. Alba, které obsahovalo slavné skladby Smells Like Teen Spirit, Come As You Are či Something In The Way, se celosvětově prodalo více než třicet milionů kopií. Fotografie dítěte, které plave v bazénu a snaží se dosáhnout na bankovku na rybářském prutu, je obvykle interpretována jako kritika kapitalismu.