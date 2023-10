Ivan Exner: Mařákovci pochopili, že příroda je nejvyšší moudro

Tyto hodnoty nám chybí a máme je přitom na dosah. V přírodě, která je majestátní, tichá a dokonalá. A takovou ji zachycuje slavná krajinářská škola Julia Mařáka. A zhlédnout ji můžete na výstavě Galerie Kooperativa až do 28. 1. 2024.

Je to nejúspěšnější éra krajinářství u nás. Hodně se o ní mluví, ale poměrně málo se představuje v souvislostech. Absolventi Mařákova ateliéru se vystavují často jednotlivě, v párech nebo v kombinaci s krajináři z jiných generací. Takto uceleně se Mařákovci čas od času objeví, ale opravdu jen zřídka.

Myslím si, že naprosto podstatné bylo, že vyšli ven z ateliéru. Vše bylo najednou jiné, byli v kontaktu s přírodou. Malba v plenéru se vyznačuje nedostatkem času, vše se mění, kompozici musíte zvládnout rychle. Díky tomu přinesl plenérismus do hry určitou skicovitost. Důležitější je najednou atmosféra než propracovaný detail. Z krajinomalby byly odstraněny zbytečné věci, absolutní dokonalost (akademismus).

Začaly také vznikat výstavní a prodejní galerie, což do té doby neexistovalo. Umění bylo najednou běžně vidět z ulice!

Vše je v jednom tavicím kotli a na tvorbě Mařákovců je to vidět. Na každém samozřejmě jinak, a to je přitažlivé. Proto ta oblíbenost, proto nás stále oslovují.

Mařák byl neuvěřitelně lidský, ctil každého studenta, vážil si osobitosti projevu, nikoho nenutil do akademismu ani k napodobování. Byl to velmi dobrý a zkušený malíř a navíc mu přišli do ateliéru výteční malíři.