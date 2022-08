Hudebník Richard Marx: Stále skládám i pro jiné umělce

Hodně jsem se naučil od svých rodičů. Na začátku osmdesátých let jsem pak začal pracovat s Lionelem Richiem a poté s producentem Davidem Fosterem. Od nich jsem se toho naučil nejvíc, přitom stačilo sledovat je při práci. Bylo to, jako bych absolvoval vysokou tvůrčí hudební školu.

Je jich mnoho. Jednou z nich je Long Hot Summer, kterou jsem napsal s Keithem Urbanem. Také miluji The One That Got Away, kterou jsem napsal s Kennym Logginsem.