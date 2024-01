Britney Spearsová tvrdí, že se do hudebního průmyslu nikdy nevrátí

Fanoušci Britney Spearsové se již dlouhou dobu těší na to, že se zpěvačka vrátí s novým albem a objeví se na pódiu. Nyní se ale vyjádřila v úplně jiném duchu. „Nikdy se nevrátím do hudebního průmyslu,“ oznámila na svých sociálních sítích. Neznamená to přitom, že by svou někdejší vášeň opustila. Písničky prý skládá pro radost i pro jiné zpěváky. Uvedl to server Variety.

Foto: Sony Music Britney Spearsová se hledá.

Článek Ve své autobiografii The Woman I Am, která vyšla v loňském roce, americká popová hvězda informovala, že v současné době nepřemýšlí o návratu ke své hudební kariéře. „Právě teď je čas, abych si urovnala svůj duchovní život a zpomalila. Je čas, abych přestala být někým, koho chtějí ostatní. Je čas se skutečně najít,“ napsala. Nyní na zprávy o tom, že ve spolupráci se zpěvačkami, producentkami a skladatelkami Charli XCX a Julií Michaelsovou chystá své nové album, reagovala ostře: „Aby bylo jasno, většina zpráv jsou kecy.“ K tomu dodala: „Nikdy se nevrátím do hudebního průmyslu. Když píšu, píšu pro zábavu nebo pro jiné lidi. Za poslední dva roky jsem napsala více než dvacet písní pro jiné lidi. Jsem ghostwriter a upřímně, mě to tak baví.“ Znamená to, že se od hudebního světa neodstřihla. Server Page Six, jenž informaci o chystaném albu předtím přinesl, navíc soudí, že její slova nemusí odpovídat realitě. Její zatím poslední písničky byly vydány předloni a loni. Jsou to Hold Me Closer s Eltonem Johnem a Mind Your Business s Will.i.amem. Své deváté řadové album Glory vydala v roce 2016. Britney píše biografii, dostane za ni stejně jako Clinton Soud ukončil opatrovnictví Britney Spearsové