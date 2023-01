Herečka Sára Korbelová: Nebylo pro mě lehké říct si o pomoc

Když mi to tehdy začalo, uzavřela jsem se do sebe a nikomu to neříkala. Připadala jsem si hrozně. Jak jsem se nikomu nesvěřovala, a tedy to ani neřešila s odborníkem, začalo se to zhoršovat. Došlo to do bodu, kdy jsem dostala šílený stav úzkosti, který trval téměř tři dny v kuse. Něco hrozného. Tehdy mi přítel řekl, že to doma musím říct, nebo to udělá on.