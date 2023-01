Režisér Radovan Lipus: Divadlo má probouzet i občanské postoje

Ve Sňatcích z rozumu se zrodilo téma rozkmitu české společnosti mezi pragmatismem a idealismem, jež prolíná i vztahem Čapka a jeho protivníků a ústí do obrazu Dannyho Smiřického a postav z jeho okolí. Jiným, neméně výrazným tématem trilogie je úděl narodit se do této části světa, přes kterou se převalily všechny konflikty devatenáctého i dvacátého století. Na rozdíl od Ameriky či zemí západní Evropy, které sice zažily dvě světové války, ale poté se vyvíjely v kontinuitě, se tudy po nacismu přehnal komunismus, okupace 1968, normalizace, které až do roku 1989 narušily kontinuální vývoj demokratické společnosti.

Má účast na procesu vzniku textu byla aktivní ne v tom, že bych text s ním přímo psal, ale zasahoval jsem do jeho tvaru. Ve Sňatcích z rozumu jsem si přál, aby součástí byla živá hudba, staropražské kuplety, které děj posouvají. V případě Českého románu to byly zásahy do celkové struktury přesouváním či vypouštěním scén a totéž se týká i závěrečné části, na jejíž podobě jsme pracovali s dramaturgy Vladimírem Čepkem a Zuzanou Paulusovou.

To samozřejmě není, vyžaduje to dokonalou organizaci, abychom se sešli na zkouškách pokud možno všichni, a to nemluvím o živé kapele Václava Marka a členech vinohradského mimického sboru. Nicméně není to má první takto velká inscenace, takže mohu říct, že když vše funguje a všichni zkoušení vezmou za své, je to obrovská společná radost. A také zážitek z toho, že divadlo v hercích i divácích probouzí i aktivní občanské postoje a étos. Tohle dobře znají Poláci, Němci, Francouzi a jiné národy, ale u nás se to v divadle moc nepěstuje, ačkoli i to k němu podle mě také patří.