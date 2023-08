Hana Ornestová: Když si otec přečetl bratrovy básně, nenapsal už ani verš

Když se táta (krátce po 15. březnu 1939 odešel do exilu ve Velké Británii – pozn. red.) po válce dozvěděl o Jiřího tragické smrti, uvědomil si, že ztratil nejbližšího člověka. Ta rána se nikdy nezahojila. Když se ale seznámil s jeho dílem, našel částečně satisfakci v šíření jeho odkazu. Ráda bych toto jeho poslání nesla dál, například i prostřednictvím Ortenova festivalu.

Táta psal v mládí poezii, tiskli ho i v kutnohorských novinách a časopisech, za války i v Anglii v tamním českém tisku. Ale když se po válce seznámil s odkazem svého bratra, nenapsal už jediný verš. Domníval se, že se jeho literární snahy nemohou s talentem bratra ani v nejmenším rovnat. Svou posedlost po rýmech si tak kompenzoval aspoň psaním písňových textů a překlady básnických her.

Letos budete vyhlašovat už po třicáté vítěze soutěže mladých básníků, kteří nepřekročili dvacetdva let, tedy věk, ve kterém Jiří Orten zemřel. Jaký je mezi mladými autory poezie o soutěž zájem?

Zájem je trvale poměrně veliký. Básníci a basnířky se setkávají se svými generačními vrstevníky, většinou z malých měst. Tam mnohdy byli za exoty a během soutěže mají poprvé v životě pocit, že jejich psaní bere někdo trochu vážně. Ocenění v soutěži je signál, že člověk nejde špatnou cestou, a zároveň motivace do další tvorby.

Proč je to důležité?

Mladí autoři jsou rádi, že se jejich tvorbou někdo zabývá. Někteří z nich se scházejí se členy poroty i po skončení festivalu, představují si navzájem nové texty a rozebírají je. Často je to pro ně impulz do dalšího psaní.

Součástí soutěže jsou po vyhlášení výsledků i setkání mladých autorů s porotci, jejich vzájemné debaty o tvorbě. Jaké jsou na to ohlasy z obou stran?

Sami porotci konstatují, že se mladí básníci chtějí o své tvorbě něco dozvědět a kupodivu nejen to, že jsou nejlepší na světě. Čím dokážou být porotci věcnější a konkrétnější při analýze textu, tím je oboustranná komunikace lepší. Mladí básníci nejen že rozumějí připomínkám, ale vypadá to, že je to i těší.