GLOSA: Není nutno, aby bylo přímo veselo

Přitom by stačilo rezignovat na humor, tím spíš, když se nedostavuje, a soustředit se na hudbu, které byl večer zasvěcen. Není přece nutno, aby bylo přímo veselo, řečeno jedním textem Zdeňka Svěráka, jenž letos vstoupil do Síně slávy.

Je otázka, proč si tvůrci podobných pořadů myslí, že moderátor musí být vtipný. Bartoš byl tímto nesmyslným zadáním zprvu vláčen, aby se po chvíli přimkl k druhému extrému a byl ve slovech maximálně úsporný. Večer by se klidně obešel bez scénky se zaprášenou kytarou v úvodu. Prospělo by mu naopak pár slov o tom, že jména, která běžela na projekci na konci vystoupení Vypsané fixy, patřila těm, kteří již zemřeli, a že skladba Špinavý záda, kterou zmíněná kapela v závěru svého vystoupení zahrála, měla připomenout loni v říjnu zesnulého Michala Ambrože ze skupin Hudba Praha a Jasná páka.

Pro předávání hudebních cen by bylo přínosnější, kdyby se jeho moderace chopil někdo, kdo se v branži vyzná, je schopen reagovat na dění na místě, přidat souvislosti a klidně i historku, ne nutně vtipnou. Takový moderátor by se pak klidně mohl každý rok vracet. Měl by být tím, s kým se budou muzikanti na akci s chutí zdravit, prohodí s ním pár slov a budou se těšit na společně strávený čas.