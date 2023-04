GLOSA: Alma, Käthe, nebo femme fatale?

Jak to tedy je? Co se týče podoby, obě ženy mají výrazný nos, což nahrává oběma teoriím. Že je na obraze Alma Mahlerová, však podporuje „silnější karta“. Osobně to totiž v roce 1998 v Praze potvrdila Kokoschkova manželka, správkyně jeho pozůstalosti a držitelka práv na jeho díla Olda Kokoschková. A udělal to i příbuzný Oldy Ondřej Hrab, ředitel pražského divadla Archa.