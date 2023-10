FOTO: Vlastní vahou rozhýbou několikatunový zvon. Zvoníci rozeznívají sv. Víta každou neděli

Dělají to dobrovolně ve volném čase, jinak mají různá civilní povolání. Aktivních zvoníků je v katedrále svatého Víta patnáct z celkového počtu zhruba třiceti. Mezi nimi například pracovník Metropolitní kapituly Damián Faber, který zvoní s přestávkami už 26 let, zatímco jiní chodí do zvonice jen dva tři roky. Ve svatém Vítu se zvoní pravidelně každou neděli, pak při různých svátečních příležitostech.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Největší ze zvonů v horním patře rozjíždí svůj koncert. Zvon Václav váží 4,5 tuny a k jeho rozpohybování je potřeba dvou zvoníků.