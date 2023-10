FOTO: U budovy z Přátel se vytvořilo pietní místo za Matthewa Perryho

Poté, co v sobotu zasáhla svět zpráva o úmrtí oblíbeného herce ze sitcomu Přátelé Matthewa Perryho, začalo se pro něj v New Yorku spontánně tvořit pietní místo. Fanoušci nosí květiny a vzkazy na roh Bedford Street a Grove Street, kde stojí budova, v níž měly seriálové postavy byt. Perry zemřel v sobotu ve věku 54 let ve svém domě v Los Angeles.