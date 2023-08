Fotka jako měnící se objekt. Konečně to někdo zkusil

Je to syrové a něžné zároveň. Navíc v místě, kam byste běžně na výstavu nešli. Autorka ukazuje v kdysi vyhořelé nemocniční prádelně nové možnosti, jak prezentovat fotografii ve skoro divadelní scénografické podobě. Konečně někdo uvažuje o fotce jako o plnohodnotném uměleckém objektu, který má na to, aby opustil bezpečnou plochu rámečku zavěšeného na zdi.

Většinou velkoformátové černobílé snímky jsou vysoké estetické kvality. I kdyby byly vytištěné a „obyčejně“ zarámované, stálo by za to jít se ně podívat. Jenže tentokrát ženy vystupují ze skleněných desek nebo rozměrných textilií skoro fyzicky do prostoru, který vypadá zoufale zanedbaně a v absolutním protikladu nejen k ženskému půvabu, ale i očekávaní toho, jak by měla galerie vypadat. Ten prostor si na galerii ani nehraje, naopak dodává tomu všemu nečekanou dynamiku.