Fotografka Alžběta Jungrová: Všechno je pouze v našich hlavách

Kdo chce vidět její velkoformátové fotografie (ve formě třírozměrných objektů, koláží nebo světelných instalací) rozvěšené v netradičním prostředí, musí projít nejprve legendami opředeným Faustovým domem, ve kterém prý ďábel odnesl dírou ve stropě doktora Fausta do pekla. Teprve potom může vstoupit do hájemství Jungrové.

„Vystavovala jsem už v podobně netradičním prostoru v klášteře v Rajhradě. Klasické galerie mi totiž přijdou limitované tím, kam co můžete věšet a co se tam může věšet. Tady nejsem ničím omezená a můžu si v podstatě dělat, co chci. A navíc v tomto prostoru působí zvláštní genius loci, v depresivním prostředí se zelenými kachlíčky, úzkými chodbami a blikajícími zářivkami. Nakonec člověk vstoupí do sálu, který má prostorovou velkorysost. Měří osm metrů na výšku, je prosvětlený a celá výstava má vizuální gradaci,“ uvedla.