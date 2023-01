ŽEBŘÍČEK: Na Avatara dotírá Přání k narozeninám a Kocour v botách

Sedm týdnů vede žebříček návštěvnosti kin. Ve světě vydělal již 2,11 miliard dolarů (přes 46,2 mld. Kč). Řeč je o snímku Avatar: The Way of Water, na nějž se jen v Česku prodalo už více než 1,2 miliónu lístků. Za uplynulý týden mu v kinech ale konkurovaly ještě dva filmy: česká komedie Přání k narozeninám a Kocour v botách: Poslední přání.

Trailer Avatar: The Way of Water