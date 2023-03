ŽEBŘÍČEK: Kocour v botách vříská na ostrově

Stejně jako minulý týden přilákal do českých kin nejvíc diváků Kocour v botách s podtitulem Poslední přání. A to i přes to, že premiéra animovaného filmu proběhla už loni. Novinka Vřískot 6 dosáhla „pouze“ na druhé místo, ale o tom, že by se do kin hrnuly davy lidí, bohužel mluvit nelze.

Trailer filmu Vřískot 6Video: Forum Film