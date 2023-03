ŽEBŘÍČEK: Kocour v botách porazil marvelovku i hollywoodské boxery

V žebříčku návštěvnosti českých kin se také stále drží hollywoodský trhák Avatar: The Way of Water. V českých kinech se na něj od prosincové premiéry prodalo 1 410 668 vstupenek, utržil již téměř 288 milionů korun. Celosvětově už koncem ledna překročil dvoumiliardové – samozřejmě dolarové – tržby (přes 440 mld. Kč).