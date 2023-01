Velryba. Brendan Fraser se kvůli roli změnil z krasavce v osamělého tlouštíka

I čtyřiapadesátiletého herce nejdříve nabídka trochu překvapila, jak uvedl: „Byl jsem za tu šanci vděčný. Dal jsem do role Charlieho vše, co jsem měl. Nic jsem nezadržoval, jsem to celý já. Byla to pro mne neskutečně intenzivní a osobní cesta a já z ní vyšel na druhé straně proměněný.“