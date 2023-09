ŽEBŘÍČEK: Kazma v českých kinech dokraloval

Necelé čtyři týdny od premiéry stačilo, aby českým kinům dokraloval snímek influencera Kazmy. O první místo ho připravil nový americký horor, Sestra II. Uvádí to Unie filmových distributorů, která v pondělí zveřejnila žebříček návštěvnosti kin za uplynulý víkend. Vyplývá z něj mimo jiné i to, že do nich diváci opět přestali chodit.

Trailer Sestra IIVideo: Vertical Entertainment