ŽEBŘÍČEK: Avatar zvolna odplouvá z českých kin. Ovládla je nová marvelovka

Na druhou příčku tak marvelovka sesadila českou komedii Ostrov, třetí je animovaná pohádka Kocour v botách: Poslední přání. Avatar: The Way of Water je v žebříčku až čtvrtý. Do zdolání 1,5milionové hranice návštěvnosti mu v českých kinech chybí ještě skoro 130 tisíc diváků.