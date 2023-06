Ze zákulisí filmu Lítá v tom. Kryštof Hádek a Kristína Svarinská znovu spolu před kamerou

Hlavní postava komedie Lítá v tom je totiž blázen do astronomie a kosmonautiky, pracuje v časopisu Vesmír a už od dětství se chce stát astronautem. „Já sám ale rozpoznám Velký vůz od Malého, poznám Měsíc a Slunce. To je tak všechno,“ glosuje zálibu své postavy Hádek.

Film se z velké části natáčel už na podzim v Bratislavě a Hradci Králové, a to pod názvem Tátou proti své vůli. „Jak ve střižně postupně dostává svou podobu, zjistili jsme, že se nám k němu původní název až tak nehodí. To téma tam sice je, ale ze všeho nejvíc se hlavní postava zaplétá do jedné lži a nakonec v tom ten kluk prostě lítá,“ říká Dianiška.