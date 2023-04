FOTO: Volha, paruky a břicho. Jak se měnil Kryštof Hádek ve Standu Pekárka

Více než dvacet let života, tak dlouhé období musel ztvárnit Kryštof Hádek v rámci své postavy Standy Pekárka v seriálu Volha. Ten končí v neděli večer. O to, aby vypadal před kamerou co nejlíp, se staral umělecký maskér Martin Valeš. Předem věděl, že Hádek točí souběžně i jiné filmy: Poslední závod a Grand Prix. Vědělo se, že ve Volze použijí paruky.

Foto: Česká televize/Pavla Černá Kryštof Hádek ve Volze, před kamerou zestárl. Oproti 1. dílu o dvacet let.