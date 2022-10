Richard III. opět rozhádal Brity. Tentokrát ve filmové podobě

Snímek natočil režisér Stephen Frears, do hlavní role obsadil Sally Hawkinsovou. Ta ztvárňuje obyčejnou ženu, mámu, která svůj život zasvětí hledání ostatků krále, jenž měl být dávno ztracen.

„Ten film je pro mě velmi důležitý. Nejsem akademička, nejsem profesorka, nejsem ani doktorka. Jsem obyčejný člověk. Žena… A udělala jsem to, co nikdo přede mnou. Prošla jsem znovu informace, které byly dostupné, a dala jsem je dohromady. Došla jsem tím až na parkoviště, pod nímž ostatky Richarda III. skutečně po staletí ležely… Je důležité, hlavně pro mladé ženy, vědět, že má cenu si jít za tím, čemu věříte. Nesmíte se vzdávat,“ uvedla k premiéře snímku Langleyová.

Ostatky Richarda III. (1452–1485) byly nalezeny před deseti lety pod parkovací plochou v britském Leicesteru. Vykopávky tehdy zastřešila tamní univerzita. A právě ona si na film, který šel 7. října do britských kin, nyní hlasitě stěžuje, respektive její pracovníci.

Podle scénáře je to macho typ, který projekt považuje zprvu za vtip. Následně se do něj sice zapojí, ovšem – ani po nálezu ostatků Richarda III. – nehodlá dát amatérce nic zadarmo. A to ani v okamžiku, kdy pravost ostatků potvrdí analýza DNA.