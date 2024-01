RECENZE: Zásah štěstím. Woody Allen má pořád co říct

Jakkoli se už před světovou premiérou na loňském festivalu v Benátkách, kde sklidil nadšené ovace, nechal Allen slyšet, že jde o film poslední, doufejme, že si to rozmyslí. Zásah štěstím je totiž navzdory Allenově věku jeho nejspíš nejlepším filmem posledních zhruba deseti let.

Je na něm vidět, že slavný filmař má pořád co říci, byť to není nic nového, nic, co by na téma složitosti mezilidských vztahů ještě neřekl. Řemeslo má pevně v rukou a zcela pod kontrolou, jeho souznění s kameramanem Vittoriem Storarem, s nímž spolupracuje od filmu Café Society (2016), je dokonalé.