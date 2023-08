Premiéra padesátého filmu Woodyho Allena bude ve Francii. Režisér se dál bude věnovat psaní

Romantický thriller Coup de Chance vznikl ve francouzské produkci. Je to příběh zamilovaného páru Fanny a Jean. V hlavních rolích se představí Valérie Lemercierová, Niels Schneider, Elsa Zylbersteinová a další.

Woody Allen žije dlouhodobě v Evropě, kde natáčel své poslední filmy. V Hollywoodu se stal personou non grata poté, co byl v roce 2014 obviněn ze sexuálního obtěžování Dylan Farrowové, kterou adoptoval spolu s herečkou Miou Farrowovou. Mělo k němu dojít na začátku devadesátých let. Přestože se jeho renomé otřáslo v základech, platí pořád za jednoho z nejúspěšnějších v branži.