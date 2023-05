RECENZE: Hvězda, troska, máma. Iveta vstupuje do devadesátek

Iveta už není malá holčička poskakující po pokojíčku a snící o slávě ani upejpavá popová naděje, kterou vede starší, průbojnější a ctižádostivější pěvecký parťák. Po dílech zasazených do poloviny osmdesátých let, kdy se ocitla po boku Petra Sepešiho, který tragicky zahynul po srážce s vlakem, se děj posouvá o pět let vpřed.