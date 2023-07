RECENZE: Hoď minci svému Cavillovi! Zaklínače definitivně opouští kvalita i hlavní hvězda

Série na motivy knih polského spisovatele Andrzeje Sapkowského se dostala do bodu zlomu. Nepříliš vydařené renomé pod tlakem na věrnější adaptaci předlohy nebo strukturu příběhu se vylepšit nepodařilo a show na streamovací platformě Netflix tak rychle spěje do propasti neúspěchu. Hlavními viníky jsou nežádoucí kreativita tvůrců seriálu a práce s postavami, které postrádají váhu a vizi. A to Zaklínače ještě čeká velké herecké přeobsazení.

Zaklínač, 3. řadaVideo: Netflix

Článek Právě konec Henryho Cavilla v roli Geralta z Rivie je zřejmě tím nejsilnějším signálem, že seriálový svět Andrzeje Sapkowského není v nejlepší kondici. Sám představitel zaklínače je přitom jeden z velkých fanoušků fantasy ságy, která čítá sedm knih a několik vedlejších příběhů. Hercův oficiální důvod k odchodu z projektu je nabitý program, ale už dříve se nechal slyšet, že by komplexní charaktery ze slovanského světa příšer a magie nerad zanechal příliš fádní nebo černobílé. Tvůrci mu nevyhověli, jak je patrné z třetího, a pro Cavilla posledního, dobrodružství na kontinentu. Foto: Netflix Zaklínač má další sérii. Ciri (Freya Allan) si ve třetí řadě projde nejednou těžkou zkouškou. Zatímco osmidílné pokračování drží hlavní kostru příběhu spjatou s romány, duše vyprávění i postav představuje výrazný otazník. Dávno pryč je povídkové schéma a Zaklínač navazuje narativem, který přijal ve druhé sérii. Ten však představuje jen jakéhosi průvodce událostmi, ze kterých i přes jasně definovaný žánr vyprchalo kouzlo tak snadno, jako se zalíbí bardův popěvek. Monster je čím dál méně, ačkoliv pokud se objeví, slouží jako líbivý akční přechod nebo demonstrace dovedností dospělejší a schopnější Ciri. Hlavní pozornost se brzy upíná na mágy a jejich úlohu v blížícím se konfliktu. Množství dialogů mezi nimi a dalšími důležitými charaktery však působí jako výplň v dopředu dané struktuře akcí a reakcí a sám Sapkowski snad nevěřícně listuje knihami, aby našel, kde něco podobného stvořil. Foto: Netflix Hlavní pozornost se brzy upíná na mágy a jejich úlohu v blížícím se konfliktu. Na snímku Anya Chalotra jako Yennefer z Vengerbergu. Postavy jsou prázdnější, ztrácejí důležitost, a tím i potřebný efekt v momentě, kdy hrají v příběhu klíčové role nebo naopak „dramaticky“ umírají. Zaklínač se v tu dobu rovněž dostává do fáze, kdy prim hrají intriky a politikaření. Tam se ale neubrání neúprosnému srovnání s fantasy sourozenci typu Hry o trůny, kde tahání za nitky osudu připravovalo nervy drásající odhalení a zvraty každou chvíli. Nejvydařenější částí třetí série je ale paradoxně právě taková epizoda nazvaná Umění klamu (jinak také poslední díl v úvodní pětici, kterou Netflix vydal na konci června). Jde o upovídaných a pramálo akčních osmačtyřicet minut. Tvůrcům se zde ale podařilo vymyslet zajímavý úhel pohledu na událost, která je pomyslným tichem před bouří. Funguje i jako příslib, že druhá polovina a následné finále série dovedou příznivce Zaklínače přesvědčit o tom, aby si mincí hodili i počtvrté. Foto: Netflix Zaklínač má další sérii. Henry Cavill se v roli zaklínače Geralta z Rivie objevuje naposledy. Závěrečné tři epizody skutečně naberou solidní tempo a některé okamžiky vynikají nad celkovou kvalitou seriálu. Potřebné momentum ale znovu zpomaluje díl věnovaný téměř beze zbytku Ciri, a konečně i loučení s původním Geraltem, které si zřejmě britský herec zasloužil velkolepější. Ve výsledku tak finále nenese podobný příslib jako vydařený díl s číslem pět a šikovný klam už klamem nezůstává. Je jasné, že Zaklínač bude nadále poutat pozornost. Hitem už ale nebude. Pokud produkce přežije čtvrtou sérii s Liamem Hemsworthem v hlavní roli, možná to dotáhne až k Věži vlaštovky nebo dokonce k Paní jezera. Televizní svět a čísla sledovanosti jsou ale neúprosné a na taková monstra bude zřejmě i Zaklínač krátký. Zaklínač, 3. řada, 8 epizod (Netflix) USA / Polsko 2023, 48-65 min. Režie: Stephen Surjik, Loni Peristere, Gandja Monteiro a Bola Ogun Hrají: Henry Cavill, Freya Allan, Robbie Amell, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Hugh Skinner, Sam Woolf, Ed Birch, Kaine Zajaz, Sean Cernow, Joey Batey, MyAnna Buring, Anya Chalotra, Lars Mikkelsen, Wilson Mbomio, Tom Canton, Graham McTavish a další Hodnocení: 60 %