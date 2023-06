Paľo Habera: Jsem odchovaný Woody Allenem, mám radši vztahové filmy

Skladbu Všechno se může stát zvolili tvůrci snímku po dohodě se zpěvákem. Režisérem videoklipu se pak stal Vítek Pokorný, který spolu se štábem a herci ze Stromovky následně vyrazil na další natáčení záběrů, a to směr Troja a Barrandov. Než se tak stalo, našel si chvíli čas na Novinky.cz.

„Náš klip jsme složili ze záběrů z filmu. Jsme rádi, že se v něm objeví jak slovensko-česká část, tak ta africká, kterou jsme loni v listopadu točili kousek od Nairobi, se spoustou dětí ulice, které tam mohou díky slovenské charitativní organizaci chodit do školy,“ prozrazuje Vítek Pokorný.

Doplní, že klip má plynule navazovat na děj nové komedie. Paľo Habera do něj „vstupuje jaksi zvnějšku“, jako pozorovatel, jako možný dávný milý protagonistky Terezy Kostkové.

Dodá, že videoklip se natočil díky pečlivé přípravě za den. „Osmdesát procent záběrů v něm pochází přímo z filmu. My jsme potřebovali dotočit „jen“ zbylých dvacet procent. Teď budeme materiál stříhat, dělat postprodukci… Klip bude v médiích někdy těsně před premiérou komedie.“

Zpěvák Paľo Habera mi vzápětí dovysvětlí, že producenty vybraná písnička existuje již dva roky: „Nejdřív k ní vznikla hudba. Potom když produkce hledala nějakou písničku, ptala se mě, zda něco nemám, tak jsem jim to pustil. Jim se hned líbila. V tu dobu jsem měl již její anglickou verzi otextovanou Markétou Irglovou. V angličtině se jmenuje Sorry. I ta jednou vyjde.“

A jaká je jeho role ve videoklipu? „Tereza Kostková jako hlavní postava filmu, jen tak se kolem ní motám. Snažím se to tu trochu ozvláštnit,“ odpovídá pohotově. Doplní, že skladba by se měla následně objevit i na jeho nové chystané desce: „Vím, že to bude vánoční deska. Dělám ji už tři roky. Ale podle mě letos ani nevyjde. Možná příští rok? Možná… Cédéčko bude jinak celé jak ve slovenštině, tak i v angličtině.“