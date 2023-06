Nová komedie Nikdy neříkej nikdy. Keňa, Tereza Kostková a Tomáš Maštalír

Další titul se bude v létě snažit nalákat do kin české diváky. Jde o komedii, která se jmenuje Nikdy neříkej nikdy. V hlavních rolích se v ní představí Tereza Kostková, Tomáš Maštalír nebo Lenka Krobotová. Dějově diváky zavede i do Afriky, konkrétně do Keni.

Video: Bontonfilm

Článek Snímek vznikal téměř dva roky. Poslední klapka padla letos v zimě. Vypráví o rázné cvičitelce jógy (Tereza Kostková), které nevyšlo manželství a chce se již věnovat „jen“ práci a dětem v pubertě. Se štěstím v lásce už nepočítá a nemá na něj ani čas, ale nikdy nevíte, co se stane dál… „Jsem šťastná, že jsme film dokončili. Kvůli posledním obrazům jsme čekali na zimu a na sníh, ale nakonec jsme si museli sníh sami vyrobit, protože žádný nebyl. Celou tu dobu čekání jsem se těšila, že se s celým štábem na Slovensku zase uvidíme,“ vzpomíná Tereza Kostková. Foto: Bontonfilm Tereza Kostková a Tomáš Maštlír, komedie Nikdy neříkej nikdy. Snímek natočili producenti Všechno nebo nic a Příliš osobní známost, jeho režisérem je Braňo Mišík. V dalších rolích se mimo jiné představí Marek Majeský, Pavla Tomicová, Ondřej Sokol, Hana Holišová a Erika Stárková. Do kin vstoupí komedie 3. srpna 2023, a to jak v Česku, tak na Slovensku.