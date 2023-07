Netflix nalil 30 miliónů dolarů do akčního filmu, pak ho zrušil

Masters of the Universe, akční fantasy film založený hlavně na postavičce He-Mana a několika dalších podobných hračkách od Mattela, je pro Netflix oficiálně mrtvý. Podle amerického listu Variety se za něj vyhodilo nejméně 30 miliónů dolarů (cca 650 miliónů korun). Některé zdroje z oboru dokonce připouštějí, že to bylo ještě mnohem více.

Foto: Profimedia.cz Režisérské duo Adam a Aaron Neeovi

Článek Režisérské duo Adam a Aaron Neeovi už zřejmě Masters of the Universe nikdy nenatočí, píše dále Variety. Látky by se ale mohlo ujmout jiné studio s jiným týmem, pokud bude zájem. Snímek provází neustálé problémy, realizovat se ho snaží už od roku 2007. Chvíli si s ním pohrávali ve Warner Bros. a také v Sony Pictures a několikrát se vybíral režisér. Padla jména jako Jon M. Chu a McG, ale nakonec nikdo nic nenatočil. Mluvčí společnosti Mattel potvrdil, že s Masters of the Universe už Netflix nepočítá, ale žádné podrobnosti nedodal. Příběh se měl odehrávat na planetě Eternia a je založen na konfliktu mezi svalnatým He-Manem a jeho úhlavním nepřítelem Skeletorem. Postavičky byly populární v osmdesátých letech, kdy běžel i animovaný seriál v televizi. Nový film se měl natáčet minulý rok, jenže Netflix se potýkal s odlivem diváků a poklesem hodnoty firmy. Začalo se šetřit a škrtat ve velkém. V této atmosféře firma nechtěla investovat do drahého a ne úplně jistého projektu Masters of the Universe. Bratři Neeové se docela proslavili filmem Ztracené město se Sandrou Bullockovou a svou akční novinku připravovali s producentem Toddem Blackem. Snažili se snižovat rozpočet nebo navrhovali, aby se natočily dva díly najednou, čímž by se náklady mohly o dost snížit. Netflix ale stále váhal a nakonec vše utnul. I když jsou producenti z režisérského dua nadšení, stovky milionů do nejistého filmu investovat nechtějí.