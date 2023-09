Martin Pechlát: Táta v nesnázích se mi líbil hned

Mohou se těšit na to, že Petru Horovi poté, co mu dospějí dcery, tak nějak pomalinku opouštějí rodinné hnízdo, začíná zvolna nový život. Už se nestará jen o děti, začíná se starat i sám o sebe. A protože je rozvedený, byl na dcery dlouho sám, tak si začíná hledat novou životní partnerku po dlouhých letech.

Celé se to točí kolem Petra Hory, ale ústředními postavami jsou také jeho/mé tři dcery: Viky (Agáta Kryštůfková), Laura (Štěpánka Fingerhutová) a Alex (Veronika Divišová). I ony mají v seriálu velké dějové linky. Diváci se tak mohou těšit na celou naši rodinu… Hraju v ní jinak tátu, který zastává veškerou péči o rodinu, od nakupování, vaření, uklízení, včetně řešení vztahových problémů svých dcer. Vše, co by klasicky řešila maminka, řeší on.