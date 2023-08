Liam Neeson o Jízdě smrti: Scénář se mi líbil, protože v něm bylo málo rvaček a střílení

Nesmí opustit své auto, jinak by to nepřežil ani on, ani jeho děti. Uvězněn v něm, v plné rychlosti musí plnit vyděračovy instrukce, aby zachránil svou rodinu. To je ve stručnosti děj akčního thrilleru Jízda smrti. Hlavní roli v něm dostal britský herec Liam Neeson.

Liam NeesonVideo: Bontonfilm

Článek V rozhovoru, který Novinkám dodal český distributor snímku, společnost Bontonfilm, se svěřuje, že roli přijal nejen kvůli tomu, že se mu téma líbilo. Těšil se i na spolupráci s tvůrci, které znal již z minulosti. Mimo jiné v této souvislosti zmínil jednoho z producentů. Právě Jaume Collet-Serra s ním jako režisér natočil například úspěšné filmy Non-Stop a Cizinec ve vlaku. Zálibu při prvním přečtení našel i ve scénáři k Jízdě smrti, jak Neeson dodal: „Líbil se mi, protože v něm bylo málo rvaček a střílení. Je to typ thrilleru, který vám nedá vydechnout. Asi 98 procent času trávím v autě, jako řidič, s dvěma dětmi, s filmovými dětmi. Připadalo mi to velmi zajímavé.“ Prozradil také to, že tím hlavním ve filmu je i město Berlín, kde ho okouzlila (nejen) architektura: ,,Město působilo mladě. Má úžasnou energii, to mi až vyráželo dech.“ RECENZE: Jízda smrti: Liam Neeson je plačtivý, ale hrdina 10 filmů, ve kterých vás uhrane Liam Neeson