Hranice a uprchlíci. Po úspěchu v Benátkách film Agnieszky Hollandové představuje trailer

Divákům představí hned několik příběhů. Patří k nim sen psycholožky Julie, která se čerstvě přestěhovala do klidného Suwalského kraje a je nadšená z toho, že poprvé v životě vidí ve volné přírodě skupinu losů.

Další sní táta syrské rodiny, jenž v letadle představuje dětem plán, jak se po příletu do Běloruska dostat ke strýci do Švédska. A také sen mladého pohraničníka Jana, jenž se těší na přírůstek do rodiny a současně je zmítán rozpačitými pocity z pokynů nadřízených.