Filmové premiéry: Renfield, Sázka na zlato, Supercela a Východní fronta

Titulní hrdina je poskok hraběte Drákuly, který ho nutí shánět mu potravu - lidskou krev. Renfield by se však chtěl svého démona zbavit, a zajde na radu do skupiny, kde se lidé učí stát sami sebou a vybojovat si svou nezávislost.

Co mají společného Donna Summer, Cher, The Village People a Bill Withers s rockovou skupinou Kiss? Všichni se dostali na hudební vrchol pod dohledem geniálního producenta Neila Bogarta, zakladatele Casablanca Records. Film sleduje úchvatný vzestup a dramatický pád otce mnoha do té doby neznámých hudebních žánrů. Film napsal a režíroval jeho syn.