Filmové premiéry: Bratři, Moje nová tvář a Démon ve mně

Rodina Mašínových se v Československu padesátých let stává terčem pronásledování a bratři věří, že po vzoru otce, hrdiny protinacistického odboje, lze proti diktatuře bojovat jedině se zbraní v ruce. Zakládají odbojovou skupinu, která má na svědomí řadu násilných činů, jejichž vyšetřováním je pověřen kapitán Státní bezpečnosti Koller. Mašínové se stávají nejhledanějšími muži v zemi, pátrání po nich pak pokračuje ve východním Německu.

Film přináší ojedinělou osobní výpověď Martiny, která se po brutálním útoku snaží najít sílu znovu žít. Intimní film ji představuje jako neobyčejnou ženu, jejíž vnitřní síla a odhodlání jí pomohly překonat to, co je pro mnoho dalších nepředstavitelné. Po útoku oslepla a její život tak, jak ho znala, skončil, a my sledujeme Martinu krok za krokem od nejhlubších pádů až po největší pokroky a úspěchy.